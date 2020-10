Sword Art Online: Asuna torna a far parte dei Cavalieri di Sangue in una figure da €250

Buone notizie per tutti i collezionisti appassionati all'opera di Reki Kawahara. Poco fa, infatti, è stata presentata una nuovissima statuetta in scala 1/4 dedicata ad Asuna Yuuki, abile spadaccina e partner di Kirito in Sword Art Online, ora disponibile al preorder per 30.000 yen (circa €250) sul sito web di Good Smile Company.

In calce potete dare un'occhiata a qualche immagine della figure, realizzata in polivinilcloruro (PVC) e alta circa 41 centimetri. La statuetta è stata realizzata da FREEing e ritrae Asuna con indosso l'outfit di Cavalieri di Sangue, gilda in cui la ragazza ha militato in qualità di Vice comandante durante il primo arco narrativo di SAO.

I preoder sono aperti da oggi, 29 ottobre, e rimarranno tali fino al 24 dicembre 2020, al netto di esaurimento scorte. Le spedizioni inizieranno nella prima metà del 2021, con consegna fissata per il mese di agosto. Probabilmente nel corso dello stesso anno scopriremo anche nuove informazioni su Sword Art Online: Progressive, la nuova serie anime incentrata proprio sul personaggio di Asuna Yuuki.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statuetta? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan di Asuna, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata allo splendido cosplay di Hansonge pubblicato sulle nostre pagine il mese scorso.