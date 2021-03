Sword Art Online: Asuna torna protagonista nel fedele cosplay di Grusha

Sword Art Online, seppur non si tratti di un isekai come confermato dagli autori, ha dato una forte spinta ad una serie di titoli ambientati in mondi paralleli a quello reale che oggi più che mai riscuotono un grande successo. Ad ogni modo, è innegabile che le avventure di Kirito e Asuna su SAO abbiano fatto da apripista del genere.

Comunque sia, la celebre eroina tornerà presto protagonista in Sword Art Online Progressive, reboot della serie originale ma dal punto di vista di Asuna che andrà a coprire più nel dettaglio gli eventi di Sword Art Online che la serie del 2012 ha invece tralasciato per esigenze di trama. Avremo così l'occasione di conoscere meglio la protagonista e studiare più nel dettaglio l'evolversi del suo rapporto con Kirito.

A tal proposito, la talentuosa cosplayer Grusha ha voluto omaggiare la splendida eroina in un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta la famigerata "Saetta" negli abiti di Alfheim Online. Il cosplay è stato notevolmente apprezzato dai fan dell'opera con quasi 2 mila manifestazioni positive su Instagram.

Prima di salutarvi cogliamo l'occasione per ricordarvi che Sword Art Online Progressive sarà ospite all'Anime Japan 2021 e in quelle date potremo forse conoscere la data d'uscita del film. Sempre tra le nostre pagine, inoltre, potete dare un'occhiata alle previsioni d'uscita di SAO: Unital Ring, sequel dell'anime di Alicization. E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay di Grusha? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.