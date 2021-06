Sword Art Online: Asuna torna su SAO nell'ultimo splendido cosplay di Xen

Sword Art Online ha avuto il merito di alimentare in maniera massiccia il genere isekai in Giappone che, inevitabilmente, si è rispecchiato anche in Occidente. Sono tantissimi i titoli del genere che escono ora annualmente, alcuni più apprezzati di altri come il recente fenomeno Jobless Reincarnation.

Ad ogni modo, attualmente tutte le attenzioni dei fan di SAO sono rivolte a "Progressive", il nuovo lungometraggio ispirato alla light novel omonima, in uscita in autunno, che approfondirà alcuni elementi del primo arco narrativo tralasciati dall'opera originale. Durante la pellicola, infatti, rivedremo Asuna, Kirito e le loro prime avventure da una prospettiva diversa e più focalizzata alla loro caratterizzazione.

A tal proposito, in onore del franchise, recentemente la talentuosa cosplayer Xen, che vanta quasi 70 mila seguaci su Instagram, ha dedicato la sua ultima interpretazione personale proprio all'eroina protagonista di Sword Art Online. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte degli appassionati dell'opera che hanno molto apprezzato il costume e la resa fedele dell'interpretazione con oltre 4mila manifestazioni positive allegate alla foto originale.

Prima di rimandarvi ai saluti, avete mai dato un'occhiata a quest'altro cosplay di Asuna ma a cura di Grusha? E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Xen, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.