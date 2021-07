Sword Art Online: Asuna torna ad essere Titania in un cosplay da 10 e lode

Sword Art Online è diventato nel tempo il padre per eccellenza degli isekai, una serie che vanta oggi oltre 100 episodi e una fanbase forte di milioni di appassionati. Merito di questa popolarità è sicuramente dettata dai personaggi che caratterizzano l'immaginario costruito maniacalmente da Reki Kawahara e Abec.

In attesa che arrivi la nuova stagione dell'anime di Sword Art Online, che prosegua l'adattamento dell'omonima light novel con la saga di Unital Ring, tutte le attenzioni sono per ora rivolte a Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night, il lungometraggio che andrà a scoperchiare alcuni aspetti di SAO e dei personaggi appena accennati nella serie originale.

Ciò che a distanza di anni non è mai cambiato è il supporto dei fan che si moltiplica quotidianamente con manifestazioni di creatività a tema, l'ultima delle quali una splendida interpretazione personale a cura di Oichi, una cosplayer che vanta quasi 250 mila seguaci su Instragram. L'artista ha infatti omaggiato Asuna nei panni di Titania, la Regina Fata di Alfheim Online, con un cosplay che potete ammirare in tutto il suo fascino e splendore in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione a cura di Oichi, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.