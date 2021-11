Sword Art Online augura ai fan un felice giorno del Ringraziamento

Sword Art Online arriverà sul grande schermo in America del Nord il 3 dicembre, con la storia prequel Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night che vuole raccontare la storia iniziale delle vite di Kirito, lo spadaccino nero, e Asuna.

Con il 2022 che vede un altro lungometraggio isekai dal titolo Scherzo of a Dark Dusk, il franchise anime che segue i suoi eroi che tentano di sopravvivere in mondi virtuali ha augurato ai fan un felice giorno del Ringraziamento condividendo un'immagine della serie, nonché informazioni su come acquistare i biglietti per il prossimo film.

Nel corso delle stagioni, Sword Art Online ha portato i suoi eroi in un territorio strano e pericoloso, la prima stagione ruota intorno a Kirito e Asuna che cercano di sopravvivere in un mondo virtuale che ha preso spunto dai giochi MMORPG. Si trovano continuamente di fronte allo scenario che se dovessero morire nel mondo digitale, anche i loro corpi reali morirebbero.

Il nuovo film coglie l'occasione per tuffarsi nel passato della serie ed esplorare Kirito ed Asuna che tentano di salire sulla torre del mondo di gioco per liberare se stessi e tutti i giocatori che sono intrappolati e che lottano per la loro vita.

L'account Twitter ufficiale di Sword Art Online ha condiviso gli auguri di questo giorno del Ringraziamento ai fan, tuffandosi ancora una volta nel passato della serie per mostrare le abilità culinarie di Asuna prima di essere messa di nuovo in mezzo al fuoco nel prossimo film prequel che sicuramente metterà a dura prova sia lei che Kirito.

Trovate qui l'ultimo trailer di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night mentre di seguito vi lasciamo la descrizione ufficiale:

"Questo è un racconto del periodo prima che "Lightning Flash" e "The Black Swordsman" fossero conosciuti con quei nomi... Il giorno in cui le capitò di indossare il NerveGear, Asuna Yuuki era una studentessa del terzo anno di scuola media che non aveva mai nemmeno toccato un gioco online prima. Il 6 novembre 2022, il primo VRMMORPG al mondo, Sword Art Online, viene lanciato ufficialmente. Ma i giocatori, ancora euforici per aver effettuato il login, si ritrovano improvvisamente intrappolati all'interno del gioco quando il Game Master li priva di qualsiasi modo per effettuare il logout".

Ad occuparsi della sigla di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night sarà LiSA. Trovate invece qua uno spettacolare video crossover tra Sword Art Online ed Eternals. Quale anime state guardando in questo giorno del Ringraziamento? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti.