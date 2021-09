Sword Art Online: l'autore annuncia un nuovo manga incentrato sull'arco di Aincrad

In giornata odierna, l'autore giapponese Reki Kawahara ha annunciato un nuovo manga tratto dalla serie di romanzi di Sword Art Online, disegnato da Kimi e in uscita il 27 ottobre 2021. La nuova serie sarà incentrata esclusivamente sull'arco narrativo di Aincrad, e i capitoli saranno pubblicati mensilmente su Monthly Comic Dengeki Daioh di Kadokawa.

Secondo quanto riportato dalla casa editrice, il nuovo manga "riorganizzerà" la Saga di Aincrad, quindi possiamo aspettarci una sorta di retelling completo del primo arco, dall'imprigionamento all'interno del mondo virtuale di SAO al confronto con Akihiko Kayaba. Pur essendo molto simile alla premessa di Sword Art Online: Progressive, Kawahara ha dichiarato che si tratta di un prodotto differente, basato sui Volumi originali della serie di light novel impreziositi con alcune scene extra.

Sword Art Online è una delle serie shonen di maggiore successo degli ultimi dieci anni. L'autore Reki Kawahara ha iniziato a lavorare sulla light novel nel 2009, ricevendo un adattamento manga nel 2010 e un anime nel 2012. Al momento sono stati pubblicati 25 Volumi della serie principale, con il ventiseiesimo in uscita l'8 ottobre 2021, più tre serie spin-off tra cui Sword Art Online: Progressive. L'anime invece è composto da 4 stagioni, più due film originali di cui uno in uscita il prossimo 30 ottobre.