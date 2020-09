Sword Art Online: l'autore ricorda ai fan chi sono i veri protagonisti della storia

Grazie alla serie anime, il mondo di Sword Art Online è diventato particolarmente noto a una gran fetta di pubblico. Non sono in molti infatti a leggere, perlomeno fuori dal Giappone, le light novel di Reki Kawahara con il mondo digitale in cui Kirito e Asuna sono protagonisti.

La presenza del duo è stata però messa a dura prova con l'arco Alicization, in particolare con la prima fase di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Infatti, nella prima parte di stagione andata in onda a fine 2019, a essere vera protagonista dell'anime è stata Alice, a cui è stato dedicato anche l'episodio 22 di SAO pubblicato ieri su VVVVID.

Ma Reki Kawahara, autore della light novel di Sword Art Online, è intervenuto ricordando ai fan che i veri protagonisti dell'opera sono Kirito e Asuna. Il duo è tornato insieme nell'anime di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld dopo varie vicissitudini, ottenendo anche una scena romantica alla fine dell'episodio 21.

Kawahara ricorda inoltre che i protagonisti saranno Kirito e Asuna anche in futuro, e questa cosa non è minimamente in discussione. Preparatevi pertanto a vedere ancora insieme la coppia che, episodio dopo episodio, anche nell'anime rinsalda sempre di più il legame.