Sword Art Online: Un bellissimo cosplay porta in vita Asuna Yuuki

Uno dei personaggi più amati dagli appassionati della serie Sword Art Online, è sicuramente Asuna Yuuki. La prima serie, tratta dagli omonimi romanzi scritti da Reki Kawahara e illustrati da abec, hanno visto nascere una relazione, unica per gli anime, fra lei e Kirito, il protagonista della serie.

La loro storia d'amore, nata all'interno del mondo virtuale di Aincrad, è poi continuata nel mondo reale nel corso delle serie seguenti. Asuna si è sempre riuscita a farsi valere con il suo coraggio e la sua forza, divenendo uno dei personaggi più apprezzi e una fan, ha deciso di celebrarla con un meraviglioso cosplay.

La cosplayer MikomiHokina ha così postato su Reddit una foto, che potete trovare in calce alla notizia, in cui ha mostrato il bellissimo cosplay che ha realizzato. La cura per i dettagli, come i vestiti, l'arma e i capelli, rendono sicuramente giustizia al personaggio.

Come ricorderete, Asuna è entrata nel mondo virtuale di Sword Art Online grazie a suo fratello, che aveva acquistato il gioco e il NerveGear per la realtà virtuale. Mentre era in viaggio d'affari, Asuna Yuuki ha provato il gioco per poi rendersi conto di essere rimasta intrappolata nel mondo virtuale rischiando inoltre di perdere la vita.

