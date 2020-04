Sword Art Online, il capo animatore sul posticipo: 'La salute è la priorità, aspettateci'

Il rinvio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è arrivato come un fulmine a ciel sereno, e la notizia non ha certo rallegrato lo spirito dei fan. A questo proposito ha parlato, poche ore fa, il direttore delle animazioni Gou Suzuki, annunciando tramite un post Twitter lo stato dei lavori e chiedendo il supporto dei suoi follower.

in calce potete dare un'occhiata al tweet in questione, in cui l'animatore ha scritto: "Come sapete tutti il secondo cour dell'anime è stato ufficialmente rimandato, e personalmente credo che salvaguardare la salute dei dipendenti sia la scelta migliore. Spero che continuerete ad attendere il ritorno di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, anche se prima che le cose ritornino alla normalità potrebbe volerci un po'". La data di uscita è attualmente fissata per il generico luglio 2020 ma, come anticipato ieri da Eiichi Kuboyama non è detto che in questa situazione tutti gli studi riescano a rispettare i tempi.

Vi ricordiamo che la seconda parte di stagione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld adatterà l'arco narrativo Alicization Awakening, conclusosi nel diciassettesimo volume della serie di light novel di Reki Kawahara. La serie è momentaneamente composta da 23 volumi totali.

E voi cosa ne pensate? Siete anche voi in attesa? Fatecelo sapere con un commento! Per maggior informazioni sull'anime invece, vi rimandiamo all'ultimo trailer di War of Underworld.