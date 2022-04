Sword Art Online, continuano le celebrazioni per i 10 anni dell'anime: ecco il nuovo video

Buon Compleanno, Sword Art Online! La serie anime ha appena compiuto 10 anni, visto il suo esordio in Giappone nel lontano 2012. Adattato partendo dall'omonima light novel di Reki Kawahara, Sword Art Online segue le avventure di Kirito Kirigaya nel VRMMORPG più famoso del mondo, reso disponibile nella serie ai videogiocatori proprio nell'anno 2022.

Per i 10 anni di Sword Art Online è già stato rilasciato un breve video celebrativo. In questo tempo, la serie di light novel ha creato un enorme franchise, che conta tre stagioni anime, spin-off, manga, romanzi e due film (con un terzo in lavorazione). Un successo sotto ogni punto di vista, che non può che rendere orgogliosi coloro che hanno lavorato all'opera in ogni sua forma.

Attraverso il proprio canale YouTube, Aniplex ha pubblicato un lungo video celebrativo di Sword Art Online. Nei 16 minuti di durata di quello che possiamo definire un cortometraggio, vediamo tutti i momenti più salienti e divertenti dell'anime a partire dalla prima stagione. Ad accompagnare il tutto ci sono le OST più iconiche della serie.

Sword Art Online è famoso anche per i cosplay, popolarissimi in tutte le fiere dedicate al fumetto. I vari personaggi dell'opera hanno fatto breccia nel cuore dei fan, che amano vestire i panni dei loro eroi ogni volta che ne hanno l'opportunità.