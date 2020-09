Sword Art Online: cosa ne pensano i genitori di Kirito del suo viaggio virtuale?

Con una serie come Sword Art Online, ci si dimentica facilmente che il vero nome di Kirito è Kazuto Kirigaya e che in realtà lui vive ancora con i suoi genitori e non in una qualche dimensione virtuale.

Nell’ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization – War of Underworld abbiamo scoperto che cosa ne pensano i genitori del giovane eroe del suo viaggio virtuale.

La saga Alicization è iniziata mostrandoci Kirito avvelenato e messo in coma, per poi essere trasferito alla Rath e ricaricato nell'Underworld.

In quest'ultimo episodio abbiamo assistito ad una discussione fra Kirito e i suoi genitori. Il ragazzo si scusa per averli fatti preoccupare e la madre, che comprende l'importanza della missione per il figlio, lo perdona. Il padre è restio, racconta che la madre è stata molto preoccupata per tutto questo tempo e nonostante anche lui comprenda le motivazioni del figlio, non è felice che Kirito non sia fatto sentire. Vorrebbe che il figlio vivesse una vita normale, andando a scuola e frequentando l'università.

Effettivamente, se guardiamo la storia dal punto di vista dei genitori di Kirito, i due ne hanno passate molte, costantemente preoccupati, sapendo che il figlio si trovava in pericolo sia fisico che mentale.

Sapevate che esiste realmente un indirizzo IP di Sword Art Online? In attesa del prossimo episodio, possiamo recuperare la recensione di Sword Art Online!