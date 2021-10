Sword Art Online: un cosplay di Asuna col costume di SAO nella foto della russa MK Ays

Sword Art Online, nonostante il nome, non si concentra soltanto sull'omonimo gioco. Seppur l'avventura di Kirito e Asuna sia iniziata proprio con questo VRMMORPG, che li ha fatti incontrare facendo nascere una grande amicizia prima e poi anche qualcosa di più, il duo si è poi spostato anche in altri videogiochi con un concept simile.

Di conseguenza abbiamo visto il duo all'opera con tante armi diverse e tanti abiti pure, che riflettevano il loro potere del momento o le caratteristiche guadagnate in Sword Art Online e negli altri videogiochi. Nella sua prima apparizione, l'avatar mantiene l'aspetto della Asuna della vita vera ma dotandola di un abito più fantasy, formato da una lunga veste bianca e smanicata con dettagli rossi, guanti e calze degli stessi colori e, ovviamente, non manca una spada per combattere.

La cosplayer russa MK Ays, che vi abbiamo mostrato di recente col suo cosplay di C18 da Dragon Ball, ha deciso di interpretare la protagonista femminile di Sword Art Online con lo stesso costume mostrato nel primo videogioco a cui lei e Kirito hanno giocato. Sono oltre 30.000 i like ottenuti da questo cosplay di Asuna Yuuki con l'abito di SAO, testimoniando molto attaccamento verso il personaggio e le sue interpretazioni.

Non c'è però da sorprendersi, dato che SAO è la serie di light novel più venduta al mondo.