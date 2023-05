Sword Art Online: un cosplay di Asuna perfetta della giapponese Kri

Il protagonista di Sword Art Online è il giovane Kirito, username utilizzato in vari videogiochi dal giovane Kirigaya Kazuto. Nella light novel - poi diventata manga e anime - di Reki Kawahara, il ragazzo si getta in ogni videogioco a realtà virtuale, tra cui lo stesso SAO, che lo porterà a conoscere la sua compagna.

Yuuki Asuna è uno dei personaggi più amati di Sword Art Online. Introdotta come uno dei protagonisti principali, all'inizio della storia Asuna è una giocatrice di Sword Art Online, un mondo virtuale immersivo in cui i giocatori sono stati intrappolati. Nonostante le difficoltà e i pericoli del gioco, Asuna si distingue come una delle migliori spadaccine e diventa rapidamente una figura di riferimento per gli altri giocatori.

Ciò che rende Asuna un personaggio affascinante è la sua evoluzione durante la serie. Inizialmente un po' distante e riservata, trova il coraggio di aprirsi agli altri e di innamorarsi di Kirito. La loro relazione diventa un punto centrale nella trama, mostrando anche il lato romantico e vulnerabile di Asuna. Oltre alle sue abilità di spadaccina, dimostra anche un grande senso di giustizia e compassione: combatte per proteggere coloro che le stanno a cuore e cerca di migliorare le condizioni all'interno del gioco, diventando una figura di leadership e speranza per gli altri giocatori.

Asuna è riconoscibile per il suo aspetto elegante e distintivo, con i capelli castani e un'armatura bianca e rossa. È spesso associata all'immagine di una guerriera forte e indipendente, ma allo stesso tempo con un cuore gentile. Ciò si vede anche dalla foto di Kri, cosplayer giapponese che sembra davvero essere perfetta per un cosplay di Asuna da Sword Art Online. Gli scatti con la divisa bianca, gonna rossa e spada danno lustro al personaggio. Sapevate che in Giappone è stato aperto un dungeon di Sword Art Online?