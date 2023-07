Sword Art Online: questo cosplay di Asuna Titania è da incanto

Il giovane Kirito si lancia senza troppi problemi in SAO, acronimo del famoso videogioco Sword Art Online, il luogo in cui avvengono le prime avventure digitali dell'omonima light novel scritta da Reki Kawahara. Ovviamente, questo videogioco e tutti i successivi non saranno abitati soltanto da lui, ma ci saranno altre persone a dire la propria.

Dal momento in cui la incontrò per la prima volta, Asuna divenne uno dei personaggi principali di Sword Art Online accompagnando Kirito in lungo e in largo. Nel mondo virtuale del gioco di ruolo online SAO, Asuna è una delle migliori giocatrici e diventa rapidamente una figura chiave nella trama.

All'inizio della serie, Asuna è una giocatrice solitaria e determinata a raggiungere la vetta della torre di Aincrad, l'ambientazione principale del gioco. Tuttavia, quando il creatore li intrappola all'interno del mondo virtuale e dichiara che possono uscire solo se completano tutti i cento livelli, Asuna si unisce a Kirito per affrontare le sfide mortali del gioco. Asuna si distingue per le sue eccezionali abilità nel combattimento con la spada e per la sua grazia nel movimento.

Mentre la storia va avanti, Asuna cambia anche aspetto, ottenendo nuovi poteri a seconda della situazione. Basandosi sul vestito di Alfheim Online, Seracoss ha realizzato questo cosplay di Asuna versione Titania, la regina delle fate che si presenta con un lungo abito bianco con dettagli rossi. La figura di Asuna rimane sempre splendida anche in questa trasformazione. Con altri abiti c'è invece questo cosplay di Asuna classico e un cosplay di Sinon.