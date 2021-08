Sword Art Online: un cosplay di Sinon della giapponese Kri_cos

Le light novel di Reki Kawahara sono diventate famosissime in tutto il mondo, in particolare grazie agli adattamenti animati. Sword Art Online è un nome conosciuto ormai da tutti coloro che seguono l'animazione giapponese e ancora oggi il suo mondo prosegue con le varie incarnazioni.

Come ormai ben sappiamo, il mondo di Sword Art Online si snoda sia su una componente reale sia su una virtuale, a sua volta quest'ultima articolata su vari videogiochi. All'inizio la storia preparata da Reki Kawahara ci aveva presentato il videogioco che ha dato il nome alla serie, Sword Art Online, in modo tale da introdurre i personaggi principali di Asuna e Kirito. Poco per volta siamo passati ad altri videogiochi e nuovi personaggi.

Il secondo videogioco introdotto nella saga è Alfheim Online, abbreviato in ALO, dove Kirito fu costretto a entrare. Il terzo invece fu Gun Gale Online, dove fu presentata Sinon. Questo personaggio non ha quindi visto la propria incarnazione in ALO inizialmente, essendo prevalentemente una giocatrice di GGO. Ogni videogioco ovviamente propone i propri avatar, e pertanto Sinon soltanto più avanti si è mostrata con gli abiti di ALO.

In basso possiamo vedere le foto della giapponese Kri_cos che ha deciso di preparare un cosplay di Sinon nella sua versione di Alfheim Online.