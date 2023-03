Sword Art Online: questo cosplay di Sinon prende la mira per colpire

Sono nati diversi isekai nel corso degli anni, ma uno dei più famosi è Sword Art Online, conosciuto anche come SAO, la light novel di Reki Kawahara ancora in corso in patria che poi ha generato una serie di anime e che ha conquistato il cuore di molti appassionati di anime e videogiochi, facendo da scintilla per l'esplosione del genere.

Sword Art Online è ambientato in un mondo virtuale immersivo in cui i giocatori si collegano attraverso dispositivi di realtà virtuale, con la storia principale che segue il personaggio di Kirito, un ragazzo ritrovatosi a superare molte sfide per riuscire a fuggire dal gioco. Per farlo potrà contare sull'aiuto di altre persone, e non soltanto di Asuna.

Sinon, il cui vero nome è Asada Shino, è uno dei personaggi più importanti della serie. Inizialmente introdotta come un personaggio secondario, questo alter ego diventa rapidamente un elemento fondamentale della trama. Sinon è una tiratrice di elite nel mondo virtuale di Gun Gale Online, e proprio per questa abilità con le armi da fuoco è riconosciuta.

La sua abilità con le armi è stata sviluppata grazie alla sua esperienza nel tiro con l'arco, una passione che ha coltivato fin da piccola. Tuttavia, Sinon ha anche un passato traumatico, essendo stata vittima di bullismo da bambina, e questo ha contribuito alla sua scelta di giocare a Gun Gale Online. Sinon gioca un ruolo fondamentale nella trama quando Kirito si unisce a lei in Gun Gale Online per investigare su una serie di misteriosi omicidi all'interno del gioco. Insieme, i due scoprono che i crimini sono collegati ad un altro giocatore, un assassino noto come Death Gun.

Il personaggio è diventato molto popolare tra i fan di Sword Art Online e molti hanno deciso di omaggiarla attraverso il cosplay. Seracoss è una di questi e così sul suo account Instagram è stata caricata una foto, che potete vedere in basso, con un cosplay di Sinon con fucile pronto a puntarvi, giacca verde con una cerniera e un paio di pantaloni verdi e neri. Non manca poi la sciarpa bianca molto lunga e svolazzante, che completa l'opera.

