Sword Art Online: un cosplay di Sinon in versione Gun Gale Online

Sword Art Online è una light novel in corso da diversi anni. L'opera di Reki Kawahara ha visto tanti spin-off, approfondimenti e progetti collaterali oltre che un anime che ha reso virale i suoi personaggi e i suoi mondi. I protagonisti si muovono in più universi differenti, spostandosi dal mondo reale a quello di gioco.

Il primo videogioco mostrato fu proprio Sword Art Online, quello che effettivamente dà il nome a SAO. Kirito e Asuna poi si spostano pian piano anche in altri videogiochi e progetti digitali, con nuovi avatar e nomi, per scoprire nuovi luoghi e interagire con altre persone. In Gun Gale Online appare Sinon, alias di Asada Shino, un personaggio che li accompagnerà anche durante gli eventi di Sword Art Online Alicization e il seguito Underworld.

Shino è una ragazza normale con capelli castani e occhiali, ma si trasforma notevolmente quando entra nel mondo di GGO, sfoderando un avatar con capelli verde acqua e una divisa militare verde e bianca, mentre porta con sé un enorme fucile da cecchino. La giapponese Kaname ha deciso di presentare al pubblico un cosplay di Sinon, col personaggio di Sword Art Online che si mostra proprio nella versione vista in Gun Gale Online.

Anche Asuna ha ricevuto vari cosplay come quello della russa Skarpena.