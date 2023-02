Sword Art Online: un dungeon ispirato alla serie arriverà presto a Tokyo

Una delle idee che ha colpito gli spettatori Sword Art Online è stata l’introduzione del primo videogioco MMORPG in realtà virtuale. La possibilità di creare un personaggio in un gioco di ruolo e prendere letteralmente il suo posto in un altro universo è stata vincente, e ora i fan potranno affrontare nella realtà un dungeon ispirato alla serie.

L’account ufficiale di Twitter di Sword Art Online ha infatti confermato che a partire da aprile 2023 a Shinjuku, Tokyo, sarà aperto uno speciale dungeon, costruito seguendo lo stile dell’opera. Si tratta, come viene specificato anche nel post riportato in fondo alla pagina, di un “progetto esperienziale”, volto quindi a creare un tipo di coinvolgimento diverso per il pubblico, e che, se registrerà buoni risultati, potrebbe evolversi in futuro.

Attualmente non sono stati pubblicati ulteriori dettagli sul Sword Art Online Anomaly Quest, se non il breve trailer e l’illustrazione originale, sempre disponibili in calce, dove appaiono Kirito e Asuna in versione malvagia, quindi, molto probabilmente, ricopriranno il ruolo di boss finali del dungeon. Cosa ne pensate di questa particolare esperienza legata all’universo di SAO? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che è stato annunciato un nuovo film di Sword Art Online, e vi lasciamo ad una simpatica figure di Asuna targata Prisma Wing Prime Studio.