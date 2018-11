Sword Art Online, l'editor Kazuma Miki è alla ricerca di nuovi scrittori!

Avete mai desiderato di far parte dello staff di anime, di videogiochi o di light novel? Avete mai desiderato di poter lavorare per una delle più grandi opere di tutti i tempi? Beh, a quanto sembra Sword Art Online sta assumendo.

Per essere più precisi, l'editor del romanzo, Kazuma Miki, e capo della società Straight Edge, ha pubblicato mercoledì scorso un appello rivolto a tutti gli scrittori. L'annuncio ha come scopo la ricerca di figure da inserire in vari progetti all'interno del franchise di Sword Art Online, in particolare nel settore anime, videogiochi e romanzi spin-off.

In realtà tutti possono partecipare alla selezione, in quanto sembra che la conoscenza dettagliata della serie non sia un requisito essenziale. Le figure professionali, e di conseguenza il lavoro che andranno a svolgere, saranno di tre tipi: scrittore di sceneggiature di anime, di romanzi e videogiochi.

Come in molti lavori di questo genere, è obbligatoria una esperienza pregressa come scrittori di fanfiction e nell'ambito degli anime, light novel e games. Non è da escludere che tali figure lavorino su manoscritti relativi ad altri progetti di Reki Kawahara.

La retribuzione e gli orari di lavoro verranno concordati in base al progetto. L'attività dovrebbe iniziare a partire da gennaio/febbraio del prossimo anno, tuttavia le date dei singoli progetti possono essere riviste e riprogrammate in base alle esigenze dello scrittore.

La società Straight Edge funzionerà come supporto e farà da intermediario per gli scrittori, oltre all'interazione diretta con Kadokawa, Aniplex, A-1 Pictures, Bandai Namco Entertainment, EGG FIRM e altre società collegate direttamente al brand Sword Art Online.

I candidati dovranno inviare una email all'indirizzo sao@straightedge.jp con il loro nome pseudonimo da scrittore, il curriculum, livello di conoscenza su Sword Art Online e la preferenza della posizione da ricoprire. La scadenza per l'invio delle domande è 17 dicembre, 23:59 (fuso orario giapponese). Voi che dite? Un'occasione imperdibile!