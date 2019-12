Sword Art Online: un fan ha ricreato su Minecraft l'intera 'Città dell'Inizio'

L'avventura di Kirito in quel videogioco diventato improvvisamente reale è una delle storie più apprezzate dal pubblico legato all'animazione nipponica. Sword Art Online, ancora oggi, è una delle opere più emblematiche del media negli ultimi 10 anni, frutto di una trama avvincente e dalla capacità di immedesimare i fan nello Spadaccino Nero.

Il primo episodio della saga è indelebile nella mente dei fan, l'attimo in cui nella mente di Akihiko Kayaba si compie la scelta di intrappolare i videogiocatori in un mondo parallelo, dove la morte smette di essere finzione e diventa reale. L'epopea che dà vita alle peripezie di Kirito, dunque, non poteva che iniziare in quella città simbolica, protagonista assoluta della paura delle persone all'impossibilità di fuga, ovvero la Città dell'Inizio.

Proprio quest'ultima città, infatti, è stata recentemente immaginata da un fan in tutto il suo splendore, un certo FoxicalOW, che ha tentato di ricostruirla interamente in scala in 1:1 sul celebre videogioco Minecraft. L'epico risultato, che potete ammirare in calce alla notizia, permette ai fan di ammirare l'incredibile fedeltà con la quale l'utente è riuscito a replicare i dettagli di una cittadina ben caratterizzata da mura, giardini e palazzi colossali.

Ad ogni modo, il talento di FoxicalOW è solo l'emblema dello straordinario successo di Sword Art Online che continua quotidianamente a racimolare migliaia di fan attorno a sé. E a proposito del franchise, sapevate che lo scrittore vorrebbe tornare a scrivere un'avventura su Gun Gale Online?