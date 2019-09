Sword Art Online festeggia il suo decimo compleanno con un'action figure dedicata ad Asuna

Sono passati pochi giorni dal lancio dell'ultima action figure di Asuna, realizzata da Bandai e disponibile all'acquisto per circa 30€. Oggi però, in occasione dei dieci anni della light novel di Reki Kawahara, sarà messa in commercio una nuova, incredibile statuetta dedicata alla compagna di Kirito, curata in maniera maniacale dai ragazzi di WAHOO!.

WAHOO! è un brand creato da Aniplex, la famosa azienda giapponese produttrice e distributrice di anime e manga; lo scopo sarebbe quello di creare "Figure ispirate alle tradizione giapponese che riescano a unire i personaggi degli anime con la cultura del Paese di provenienza".

L'action figure di Asuna Yuuki sarà mostrata durante uno speciale evento dedicato alla serie, a cui presenzierà lo stesso Kawahara. La statuetta, secondo quanto rivelato dal sito ufficiale, mostrerà la coprotagonista di Sword Art Online con indosso un kimono di seta dipinto in stile kyo-yuzen.

Per la realizzazione del prodotto è stato richiesto l'aiuto di una vera modella giapponese, che ha posato nel 3D Scan Studio di Kyoto di fronte a circa 100 fotocamere da 18 Megapixel. Dopo aver ottenuto degli scatti da ogni angolatura, lo staff ha iniziato a lavorare sulla costruzione della statuetta.

L'action figure verrà mostrata ufficialmente il prossimo 22 settembre, ad oggi il prezzo non è ancora stato rivelato. Potete dare un'occhiata al processo di creazione cliccando sopra il link disponibile in calce all'articolo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordavi che la quarta stagione di Sword Art Online debutterà ad ottobre, dunque non perdete l'occasione di dare un'occhiata al trailer di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.