Sword Art Online, un nuovo film è in arrivo! Ecco tutti i dettagli

È passato ormai più di un anno da quando Sword Art Online: Progressive - Scherzo of Deep Night, lungometraggio nato per celebrare il decimo anniversario del franchise, ha debuttato nei cinema di tutto il mondo, riscontrando un successo planetario. L'ottima accoglienza ricevuta dimostra che SAO è una serie ancora pienamente in vigore.

Un'ulteriore prova dell'enorme successo del franchise è arrivato quando è stato proiettato il nuovo film di Sword Art Online in tutte le televisioni giapponesi. L'evento via cavo ha attirato fan provenienti da ogni angolo del Paese e il team di SAO ha colto l'occasione non solo per ringraziare calorosamente gli appassionati via social per aver seguito la trasmissione, ma anche per annunciare la produzione di un nuovo lungometraggio.

"È in fase di produzione un film anime completamente nuovo. Attendete ulteriori dettagli", si legge nel post pubblicato da @sao_anime su X, il vecchio Twitter. Questa notizia rivela, seppur implicitamente, che anche questo nuovo lungometraggio sarà inedito e non farà affidamento a nessuna storia raccontata nei manga o nelle light novel.

Prima di salutarci, sapevate che l'autore di Sword Art Online Kawahara venne accusato di plagio da una fan? L'assurda storia è stata raccontata dallo scrittore stesso che, attraverso un post sui social media, ha spiegato come è quasi finito in galera per aver spacciato per sua un'opera che apparteneva ad un'altra persona.