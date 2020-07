Sword Art Online, l'illustratore delle light novel dedica un artwork al ritorno dell'anime

Sword Art Online è tornato in grande spolvero, e i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi dai primi due episodi della seconda metà di War of Underworld. Tra i tanti sostenitori dell'anime però c'è un fan d'eccezione, che ha persino omaggiato il ritorno della serie pubblicando sul proprio profilo Twitter un magnifico artwork.

Come suggeritovi dal titolo stiamo parlando di Abec, il celebre collaboratore di Reki Kawahara impegnato nella realizzazione delle illustrazioni per l'intera serie di light novel. Oltre ad aver lavorato sui 24 romanzi di SAO infatti, il disegnatore ha persino curato la parte artistica dello spin-off Sword Art Online: Progressive.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork, in cui vengono ritratti il protagonista Kirito e la sua partner Asuna, finalmente riuniti dopo quasi due anni di attesa. Come sicuramente ricorderete infatti, i due non comunicano dal primo episodio della terza stagione, trasmesso nell'ottobre del 2018. Nella puntata in questione, Kirito venne attaccato dall'ultimo membro del Laughing Coffin e successivamente collegato all'Underworld.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recente intervista concessa dal regista di Sword Art Online: Alicization, Manabu Ono.