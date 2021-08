Sword Art Online: l'imperdibile figure di Asuna in camicetta in arrivo nel 2022

Asuna, l'eroina principale di Sword Art Online, è uno dei migliori personaggi femminili di sempre secondo i fan, colei che da anni domina le classifiche di Newtype e numerosi sondaggi a tema. In Giappone, infatti, "La Saetta" è tra i personaggi più richiesti in termini di merchandising tra action figure e non solo.

Dovremo attendere ancora a lungo per l'arrivo dell'anime di Sword Art Online: Unital Ring, la nuova stagione che segue gli eventi di Alicization, che quasi sicuramente non approderà sul piccolo schermo prima del 2023. Proprio per questo, A-1 Pictures ha iniziato a lavorare a Sword Art Online: Progressive, il primo film della light novel omonima che ripercorre gli eventi del primo arco narrativo ma in forma decisamente più approfondita.

Ad ogni modo, proprio in onore ad uno dei cosiddetti "migliori personaggi femminili", Hobby Stock Studio ha realizzato un modellino in scala 1/7 di Asuna, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia da più angolazioni, che omaggia un'illustrazione originale di Takehiro Miura. Asuna viene ritratta infatti con una sensuale camicetta mentre sorseggia una bevanda. La statuetta è già disponibile al preordine al costo di 135 euro ma non arriverà a casa vostra prima del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure di Asuna di Sword Art Online a cura di Hobby Stock Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.