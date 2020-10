Sword Art Online: perché la relazione tra Kirito e Asuna è così importante?

Nel corso degli anni, Sword Art Online si è continuamente confermato come uno degli isekai più amati dai fan del genere. Oltre ai grandi combattimenti messi in scena, componente fondamentale per il successo dell'opera di Reki Kawahara è la relazione tra Kirito e Asuna.

Durante i primi episodi della serie, Kirito tendeva a isolarsi dalle relazioni e il rapporto con Asuna era prettamente commerciale. Spinti dai coordinatori di un raid, i due ragazzi sono finiti per fare coppia nel tentativo di sconfiggere un potente boss. In seguito a questo evento, Kirito è tornato ad allontarsi da Asuna, nonostante i suoi tentativi di relazionarsi. Ma vista la passione condivisa per il cibo, i due ragazzi finiscono per fare amicizia. Dopo numerose prove ed eventi cardiopalma, Kirito e Asuna si innamorano. Il mondo virtuale dà loro la possibilità di vivere l'un per l'altro e di adottare un'intelligenza artificiale di nome Yui.



Nel secondo arco di Sword Art Online, però, il ruolo di Asuna passa a quello di donzella in pericolo. La ragazza viene imprigionata in un altro mondo di gioco e quando Kirito scopre quanto successo, inizia il viaggio alla sua ricerca. Nel film Sword Art Online: Ordinal Scale la figura di Asuna si risolleva, dato che vengono messe in evidenza le sue abilità combattive. Il rapporto tra Kirito e Asuna non è l'essenza fondamentale di Sword Art Online, ma, sostanzialmente, il loro legame è fondamentale per la parte emotiva della serie. Se avete amato il personaggio di Asuna, allora adorerete anche questo cosplay di Sword Art Online. Con la conclusione della terza stagione, l'autore Reki Kawahara ha svelato qual è stato l'arco narrativo di Sword Art Online più difficile da scrivere.