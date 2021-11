Sword Art Online incontra Eternals in uno spettacolare video crossover ufficiale

Sword Art Online Progressive: Aria of Starless Night ha debuttato nei cinema giapponesi nel corso del weekend appena passato, e mentre crescono le cifre al botteghino, il canale YouTube di Walt Disney Studios Japan ha pubblicato uno speciale video promozionale in collaborazione con Eternals, imminente produzione del Marvel Cinematic Universe.

A partire da domani, 3 novembre 2021, in Italia sarà possibile vedere l’ultima produzione dei Marvel Studios, e per avvicinare in qualche modo due opere così differenti tra loro il colosso americano ha pubblicato il trailer che trovate in cima alla notizia. Il punto d’incontro tra le due pellicole sembra essere la salvezza del mondo, dipendente unicamente dalle azioni dei protagonisti.

Due storie profondamente diverse tra loro, ma accomunate dal grande fardello portato rispettivamente da Asuna Yuuki e dagli eroi sovrumani creati dal leggendario Jack Kirby nel 1976. Scene che alternano un universo narrativo all’altro mostrano le relazioni e gli scontri che i personaggi principali dovranno affrontare. Cosa ne pensate di questa insolita collaborazione? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che dai primi rumor emersi in rete sembra che Sword Art Online Progressive riceverà una nuova pellicola nel 2022, e vi lasciamo alla nostra recensione senza spoiler di The Eternals.