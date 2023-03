Sword Art Online: Kadokawa annuncia l'arrivo del manga di Unital Ring

Nata nel 2009 da un’idea di Reki Kawahara, la serie di light novel Sword Art Online ha ricevuto un'accoglienza incredibile, segnando anche un buon incremento nella popolarità dell’opere di genere isekai. Da questo fenomeno sono nate trasposizioni animate, molti videogiochi, e un adattamento manga, arrivato ad una nuova fase.

Nell’ultimo numero della rivista Monthly Shonen Ace, edita da Kadokawa, il mangaka Masato Kanetsuki, che da anni lavora sull’adattamento cartaceo della storia di Kirito e Asuna, ha parlato del capitolo 0 del prossimo arco narrativo: Unital Ring. Attualmente Reki Kawahara è ancora a lavoro sulla scrittura del settimo romanzo facente parte di Unital Ring, ma il materiale pubblicato a partire dal 2017 permetterà a Kanetsuki di adattare il manga mantenendo comunque un buon ritmo produttivo.

Sword Art Online: Unital Ring riprende direttamente dopo gli eventi raccontati in Alicization. Un mese dopo la manifestazione di Alice nel mondo reale, il trio di protagonisti torna nell’Underworld solo per essere trasportati in un nuovo MMO chiamato Unital Ring. Il gioco toglie gli oggetti e l’equipaggiamento ai protagonisti, così come le loro abilità, e li obbliga ad iniziare dal livello uno. Mentre si faranno strada attraverso il gioco Kirito, Asuna e Alice dovranno scoprire i segreti dietro il programma The Seed. Sebbene non sia stata confermata alcuna data d'uscita del primo capitolo, possiamo aspettarci che il manga di Unital Ring arrivi nel corso del 2023.

Diteci le vostre opinioni su questo nuovo manga di Sword Art Online nella sezione commenti. Per concludere, vi lasciamo ad un bel cosplay di Sinon, e ricordiamo che da aprile 2023 a Shinjuku, Tokyo, sarà possibile visitare un dungeon ispirato alla serie di Sword Art Online.