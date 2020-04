Sword Art Online: Kirito e Asuna diventano dei costosi orsacchiotti di peluche

Quella di Sword Art Online è una famosissima light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Reki Kawahara che, visto il grande successo riscosso, ha successivamente portato alla concretizzazione di una serie animata rivelatasi capace di dividere il pubblico tra grandi estimatori e aspri critici.

Il franchise di Sword Art Online è con gli anni andato ampliandosi sempre di più attraverso opere parallele che hanno contribuito a dar forma a una fanbase ricchissima e sempre felice di poter entrare in contatto con produzioni legate al brand. Proprio in ragion di ciò, sono quindi sempre più numerose le società che si lanciano in progetti di vario genere a tema Sword Art Online che spesso e volentieri riesco a guadagnarsi il favore di una larga fetta di pubblico.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Steiff ad aver fatto parlare di sé, compagnia che in collaborazione con Kadokawa ha realizzato due orsacchiotti di peluche a tema Sword Art Online che stanno già facendo impazzire molti fan. Come visionabile dall'immagine - che voi potete osservare scorrendo a fondo news - i due peluche si caratterizzino per gli stessi indumenti indossati da Kirito e Asuna. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, i due orsetti verranno venduti al dettaglio, con un prezzo tutt'altro che accessibile, visto che si parla di circa 420$ per la coppia. Secondo quanto rivelato, i preordini verranno aperti a luglio mentre l'uscita ufficiale dovrebbe avvenire nel corso di settembre.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata confermata la messa in pausa per gli episodi di Sword Art Online Alicization, il tutto a causa del Coronavirus, una novità a cui però i fan non hanno risposto nel migliore dei modi.