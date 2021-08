Sword Art Online: Kirito, Asuna e Leafa diventano dei Funko Pop!

L'ultima collezione targata Funko Pop x Sword Art Online risale all'ormai lontano 2015, un'assenza di ben sei anni che, in vista dell'imminente pellicola "Progressive", sta per terminare. La nota azienda di statutette sta infatti per lanciare una nuova linea i cui protagonisti assoluti sono Kirito, Asuna e Leafa.

La nuova collezione Funko Pop dedicata a Sword Art Online è composta da cinque pezzi da collezione, di cui due in edizione limitata. I tre Pop più comuni vedono Asuna, Leafa e Kirito ergersi in piedi con le armi in pugno, mentre i due pezzi speciali, rispettivamente della linea FYE Exclusive e della linea Box Lunch Exclusive, sono dedicati a Kirito e Asuna. A differenza delle versioni base, i due personaggi sono "in volo", pronti a colpire gli avversari.

L'imminente lancio di questi nuovi pezzi, già disponibili al preordine, hanno dato vita a un'operazione di bagarinaggio: i prezzi dei precedenti Funko Pop Sword Art Online sono schizzati alle stelle, in particolari gli Hot Topic di Kirito e Asuna.

Sword Art Online è una light novel creata da Reki Kawahara nel 2009 che segue le vicende di migliaia di giocatori rimasti intrappolati in un videogioco in realtà virtuale. Il protagonista, Kirito, si unisce a nuovi compagni per raggiungere e sconfiggere il boss finale del gioco; dietro, però, si nasconde molto di più. Un nuovo capitolo della light novel arriverà presto: ecco key visual del film Sword Art Online Progressive. Vi lasciamo infine a un'imperdibile figure di Sword Art Online.