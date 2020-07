Sword Art Online: Kirito e Asuna sono i protagonisti del nuovo poster

La serie animata di Sword Art Online è ritornata con l'adattamento di War of Underworld, che metterà la parola fine a una delle saghe più corpose dell'avventura di Kirito e i suoi compagni. La produzione ha rilasciato un nuovo poster promozionale, a cui potete dare un'occhiata in calce all'articolo.

Il poster, ricondiviso dall'utente Twitter 7Scans, vede protagonisti Kirito e la bella Asuna. Il ritorno dell'anime in trasmissione ha sollevato più di qualche polemica tra i fan, a causa di una particolare sequenza presente nell'episodio 13.

Senza entrare troppo nei dettagli, lo studio d'animazione - nell'adattare il materiale cartaceo - ha esagerato nel mettere in scena esplicitamente una scena di tortura, colpevole secondo i fan di aver sessualizzato il personaggio di Leafa.

Non è la prima volta che la serie animata di Sword Art Online eccede in questo di rappresentazioni, è un modus operandi che la community fatica a digerire, come dimostrano le numerose critiche spuntate sui social media. Ciononostante, l'episodio 13 ha complessivamente generato un responso positivo da parte dei fan. Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è disponibile ogni sabato alle ore 19 sulla piattaforma di VVVVID con sottotitoli in italiano.

La seconda parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si mostra in un trailer esplosivo. Sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione dell'ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.