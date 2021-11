Sword Art Online: Kirito e Asuna in versione chibi nello sketch di Kawahara

Sword Art Online rappresenta una delle opere isekai più rilevanti. Ancora oggi l'avventura di Kirito continua ad esercitare una grande influenza sulle nuove produzioni del genere, e per celebrare la prossima uscita nelle sale della nuova pellicola, l'autore Reki Kawahara ha realizzato uno speciale sketch dedicato ai protagonisti.

Per rendere meno pesante i giorni che separano gli appassionati dalla visione di Sword Art Online - Progressive: Aria of a Starless Night, previsto per il 25 dicembre in Giappone, l'ideatore di questo grande universo narrativo ha firmato e inviato alcuni disegni originali e inediti alla Egg Firm, società giapponese che si occupa di produzioni, programmazioni e gestioni legate al mondo dell'animazione.

Nel post della pagina ufficiale dell'azienda, riportato in calce, è possibile vedere la simpatica illustrazione dove Kawahara si è ritratto tra i due protagonisti Kirito e Asuna, rappresentati alla perfezione in stile chibi, rispettando ovviamente il design originale. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate questo speciale disegno lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che l'ultimo film ha incontrato The Eternals in un video crossover ufficiale, e vi lasciamo scoprire perché la prossima pellicola non adatterà alcuni romanzi, notizia che ha fatto emergere non poche polemiche all'interno della community di appassionati.