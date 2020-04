Sword Art Online: Kirito conquista di nuovo le classifiche come miglior personaggio

L'ultima parte di Sword Art Online: Alicization è stata infine rinviata, anche a costo di indispettire i fan. Tuttavia, la decisione è stata dettata dalla necessità di curare una produzione compromessa dai disagi provocati dal Coronavirus. Eppure, nonostante la rabbia degli appassionati, la serie continua a dominare incontrastata.

Il Covid-19 sta causando diversi problemi all'industria, e probabilmente assisteremo a molteplici rinvii nei prossimi mesi. Sword Art Online, infatti, è solo uno dei tanti titoli vittima di questa spiacevole situazione. Ad ogni modo, nonostante questo difficile periodo, in patria i fan ne hanno approfittato per esporre le proprie preferenze sui migliori personaggi tramite l'uscita dell'ultimo numero della rivista Newtype.

Mensilmente, il popolare magazine dedica una sezione per stilare una top 10 dei migliori personaggi femminili e maschili che saranno poi rivelati nel numero seguente. Nella nuova edizione della rivista, dunque, è stata svelata la nuova classifica che vi abbiamo allegato in calce alla notizia. Come potete notare voi stessi, Kirito mantiene salda la propria posizione al primo posto tra le figure maschili, lasciando a Tanjiro di Demon Slayer il secondo posto. Chiude il podio Gilgamesh di Fate/Grand Order: Babylonia.

Nella controparte femminile, invece, dalla prima alla terza posizione dominano rispettivamente Miyamori (Shirobako), Asuna (SAO) e la dea Ereshkigal (FGO: Babylonia). Anche questo mese, i protagonisti di Sword Art Online restano saldi nel podio della classifica. E voi, invece, siete d'accordo con quanto espresso dai fan in Giappone? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.