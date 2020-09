Sword Art Online, Kirito tornerà a combattere in una nuova saga

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è ormai giunto alle battute finali, ma nell'ultimo episodio sono arrivate alcune interessanti anticipazioni sulla prossima saga del franchise. I protagonisti, dunque, non trovano ancora pace e sono già pronti per un nuovo grande conflitto.

L'episodio finale dell'arco War of Underworld stuzzica la fantasia dei fan con un'inquietante cliffhanger che allude a un'ulteriore saga finale. Nei momenti finali della puntata, sullo schermo compaiono misteriosi frasi. "Qui è dove finisce la storia. Ma per Kirito, Asuna, Leafa, Sinon e Alice, la battaglia continua. Prenderanno in mano le loro armi per un'ultima grande battaglia, la guerra tra i servizi segreti". Questo nuovo viaggio, farà ulteriormente disperare i genitori dei protagonisti di Sword Art Online.

Queste anticipazioni mostrano un Underworld ulteriormente avanzato e una copia di Kirito che si prepara a salvarlo dalla chiusura. Kirito e compagni dovranno scontrarsi con i loro alter ego virtuali? Al momento, è ancora impossibile rispondere a queste domande. Questa nuova saga sembra ancora lontana, visto che non è ancora scoppiata nelle light novel della serie, al momento incentrate sulla saga Unital Ring. In attesa di ulteriori informazioni sulla guerra tra i servizi speciali, potete visitare l'indirizzo IP dell'ultimo episodio di Sword Art Online.