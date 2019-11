Sword Art Online è la light novel del decennio secondo una recente classifica

L'ultima edizione del magazine Takarajimasha's Kono Light Novel ga Sugoi! (This Light Novel is Amazing!) ha stilato una classifica delle migliori dieci light novel del decennio. A primeggiare troviamo l'opera di Reki Kawahara, Sword Art Online, che ha conquistato la vetta con ben 1,728.95 punti, equivalenti alle votazioni del pubblico dal 2010.

La classifica in questione è la seguente:

Sword Art Online - Reki Kawahara - (1,728.95 punti) A Certain Magical Index - Kazuma Kamachi - (1,503.41 punti) The Ryuo's Work is Never Done! - Shiratori Shirow - (1,452.75 punti) Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? - Fujino Omori - (818.67 punti) Alderamin on the Sky Bokuto Uno - (718.67 punti) No Game No Life - Yuu Kamiya - (702.90 punti) Ascendance of a Bookworm - Miya Kazuki - (690.14 punti) The Irregular at Magic High School - Tsutomu Satou - (682.83 punti) Bottom-tier Character Tomozaki - Yuki Yaku (674.01 punti) Monogatari - NisiOisin - (660.69 punti)

Reki Kawahara ha commentato con le seguenti parole la vittoria:

"Quando ho saputo che Sword Art Online aveva ricevuto il maggior numero di punti tra tutte le light novel dell'ultimo decennio, sono stato molto felice e onorato. Credo che il 2010 sia l'era in cui i romanzi leggeri si sono trasferiti dal web alla carta stampata. SAO era senza dubbio un romanzo online, ma è stato serializzato sul mio sito web personale e io stesso ho debuttato vincendo un Newcomer's Prize (anche se per un lavoro diverso). Pensandoci, SAO è rappresentativo di un periodo di transizione ... doppiamente, ora che è stato selezionato per questa classifica. Mi chiedo quale nuova tendenza arriverà nel mondo delle light novel dal 2020 in poi. Non vedo l'ora di vedere quali opere incontrerò dopo l'apertura del sipario."

Nel mese di Ottobre, l'autore di Sword Art Online ha rivelato di voler lavorare ancora su Gun Gale Online. Il personaggio di Titania Asuna risplende in un candido cosplay di Sword Art Online.