Sword Art Online, locandina ufficiale per il 10° anniversario: novità in vista?

Sword Art Online ha avuto l'importantissimo ruolo di contribuire al successo e alla diffusione del genere isekai, oggi uno dei più apprezzati in Giappone e in Occidente. A breve, inoltre, il franchise festeggerà l'importante traguardo del 10° anniversario, ma non senza un evento speciale per l'occasione.

Le celebrazioni per il 10° anniversario di SAO sono cominciate all'inizio dell'anno, forti anche della recente notizia delle 30 milioni di copie della light novel in circolazione. La produzione ha intenzione però di fare le cose in grande questa volta, motivo per cui ha programmato una serie di iniziative che verranno svelate prossimamente.

La più importante di queste, tuttavia, è l'evento speciale dedicato fissato al prossimo 6 novembre in Giappone dove i fan si aspettano un annuncio piuttosto importante legato all'adattamento anime. Per sponsorizzare la manifestazione, inoltre, lo staff ha rivelato una nuova locandina ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, disegnata da Shingo Adachi e con alcuni dei personaggi principali dell'opera.

Ovviamente non sappiamo dire con certezza cosa ci aspetti nella data sopracitata, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa vi aspettate per il prossimo 6 novembre? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.