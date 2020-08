Sword Art Online: questo mese si terranno una serie di eventi in Realtà Virtuale

La pandemia da Coronavirus ha praticamente impossibilitato l'allestimento degli eventi in presenza, costringendo gli organizzatori a varare delle nuove modalità di partecipazione. Per quanto riguarda Sword Art Online, il 10, 12 e 15 agosto sono previsti una serie di appuntamenti in Realtà Virtuale.

Coloro che vorranno prendervi parte dovranno accedere al servizio "Cluster", attraverso auricolari con tecnologia VR, smartphone o computer. Nella prima data presenzierà la doppiatrice di Leafa, Ayana Takeatsu, mentre nella seconda sarà invitata la voce di Alice, Ai Kayano.

Nella terza e ultima data, il 15 agosto, parteciperanno i doppiatori di Kirito (Yoshitsugu Matsuoka), di Asuna (Haruka Tomatsu) e di Ronie (Erina Kondo). Inoltre, la console della Rath presente nella serie animata verrà rivisitata apposta per l'evento.

Intanto, qualche mese fa l'editor di Sword Art Online ha annunciato la produzione di una nuova opera spin-off del franchise. Si tratta di una web novel, intitolata The Cheat King: The Strongest Hero Reincarnated in Another World VS A Villager, e in pubblicazione sul sito "Shōsetsuka ni Narō".

