Sword Art Online: si mostra in alcune immagini la nuova action figure di Alice Schuberg

Nel corso di queste ultime ore, il profilo twitter @MechanicalJapan ha pubblicato alcune immagini - visionabili a fondo news - di una nuova e splendida action figure dedicata a Sword Art Online, serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, più specificatamente ad Alice Schuberg.

Andando più nel dettaglio, la figure sarà in scala 1/7 - 20cm - e rappresenta a tutti gli effetti l'intento di voler celebrare il decimo anniversario del franchise, rivelatosi capace di conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo. il prodotto raffigura Alice Schuberg in costume da bagno e sarà messo in vendita nel marzo 2020.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Sword Art Onlin è una serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, pubblicata da ASCII Media Works sotto l'etichetta Dengeki Bunko dal 10 aprile 2009. La storia segue le vicende di Kazuto Kirigaya, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG, finendo però con il rimanervi bloccato insieme a molti altri giocatori, ora costretti a lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere.

Dall'opera, rivelatasi capace d'ottenere un incredibile successo, sono stati tratti un totale di nove manga pubblicati da Kadokawa, diversi videogiochi e due serie di light novel spin-off. Un'edizione italiana sia della serie di light novel principale sia di due dei manga è stata curata dall'etichetta J-Pop di Edizioni BD. Un adattamento anime di venticinque episodi, prodotto da A-1 Pictures, è andato in onda in Giappone dal 7 luglio al 22 dicembre 2012, opera seguita da un sequel, sempre prodotto da A-1 Pictures, intitolato Sword Art Online II, che è stato trasmesso tra il 5 luglio e il 20 dicembre 2014.

Un film d'animazione intitolato Sword Art Online - The Movie: Ordinal Scale, ambientato tra seconda e terza stagione, è uscito nelle sale cinematografiche giapponesi il 18 febbraio 2017. Inoltre, sempre nello stesso anno, è stata annunciata ufficialmente la produzione della terza stagione per l'anime. Tutte le serie anime sono state inoltre adattate in italiano da Dynit.