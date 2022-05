Sword Art Online: nuove illustrazioni e annunci in vista per i 10 anni dell'anime

Nata dall’idea originale di Reki Kawahara, e dai disegni dell’artista conosciuto come abec, Sword Art Online ha rappresentato un punto di svolta nella crescita del genere isekai, e l’uscita dell’anime di A-1 Pictures nel luglio del 2012 ha contribuito in maniera significativa ad accrescere la popolarità della serie, che tra poco compirà 10 anni.

In vista dell’arrivo sul mercato delle edizione home video del film Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, sono state presentate alcune delle illustrazioni che saranno inserite nei cofanetti, con protagonisti Asuna, Kirito e Mito, nuovo personaggio introdotto proprio nella pellicola.

Oltre ad abec, sono stati coinvolti diversi animatori dello studio A-1 Pictures nella realizzazione degli artwork in questione, molti dei quali sono stati mostrati con delle bozze. È stato però confermato che durante l’evento livestream Sword Art Online Anime 5.27 LIVE 》》》NEXT, previsto per il 27 maggio 2022, e dove sarà presente il doppiatore di Kirito, Yoshitsugu Matsuoka, saranno presentate importanti novità per il futuro del franchise.

Per concludere vi lasciamo al primo teaser di Scherzo of a Deep Night, seconda pellicola del progetto Sword Art Online: Progressive che arriverà nell'autunno del 2022, e ad un simpatico sketch dell'autore Reki Kawahara con Kirito e Asuna in versione chibi.