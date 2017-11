Sword Art Online: nuovi artwork per Alicization e Alternative Gun Gale Online

Sono già trascorsi cinque anni dalla messa in onda di, un fenomeno globale che in poco tempo ha ricevuto una schiera in costante crescita di sequel e spin-off animati, ludici e cartacei.

Come annunciato qualche settimana fa, due nuove serie d’animazione sono attualmente in fase di produzione e verranno trasmesse il prossimo anno sul circuito televisivo nipponico: Sword Art Online Alicization, ossia la terza stagione delle avventure di Kirito e compagnia cantante, e Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, spin-off incentrato su una complessata studentessa solita rifugiarsi nel mondo nel GGO.



Attraverso le riviste nipponiche, stamani ci sono giunti i primi artwork di ambedue i progetti, visionabili in calce all’articolo. Queste non presentano informazioni aggiuntive rispetto a quanto sappiamo già, ma quantomeno ci mostrano i personaggi principali di entrambe le serie: se per ‘Alicization” abbiamo lo ‘Spadaccino Nero’ Kirito, la fidanzata Asuna, e le new-entry Eugeo ed Alice, la pagina dedicata a GGO ci mostra la protagonista Llen ed una manciata di personaggi che i fan occidentali potranno esplorare per la prima volta attraverso lo show.

In attesa che A-1 Pictures sveli ulteriori dettagli sui due progetti e soprattutto le date di esordio sul circuito televisivo nipponico, ricordiamo che la serie e il primo film di Sword Art Online sono stati licenziati in Italia da Dynit. Le edizioni Home Video di Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale saranno disponibili a partire dal 13 dicembre. Manga e romanzi sono invece editi da J-POP, che ha recentemente pubblicato il primo volume di Sword Art Online: Phantom Bullet.