Sword Art Online: Ordinal Scale, il manga si concluderà a breve

Il mondo di Sword Art Online, nato dalla penna di Reki Kawahara e sotto forma di light novel, ha iniziato a espandersi nel corso degli anni, in particolare dopo l'arrivo della serie animata che ha reso un fenomeno il franchise. Tra i manga nati da questo universo c'è Sword Art Online: Ordinal Scale che, però, sta per arrivare a conclusione.

Il sito ufficiale di Hon no Hikidashi, di Nippan, ha messo in vendita il quinto volume di Sword Art Online: Ordinal Scale. Il tankobon in questione arriverà nelle fumetterie il 27 aprile ed è soprattutto segnalato come l'ultimo della serie. il manga era ovviamente sceneggiato da Reki Kawahara, mentre ai disegni era stato incaricato IsII.

Sword Art Online: Ordinal Scale è l'adattamento dell'omonimo film e ha debuttato nell'aprile del 2017, chiudendosi quindi in tre anni precisi. Il manga ha poi ricevuto una pubblicazione anche su Comicwalker, sito della casa editrice Kadokawa presso la quale è pubblicata la light novel originale di Sword Art Online, nel maggio 2018. Il quarto volume dell'opera ha visto la pubblicazione l'anno scorso, a giugno 2019, mentre è ancora inedita in Italia.

Il film di Sword Art Online scalò le classifiche nipponiche per quanto riguarda la vendita dei cofanetti per l'home video.