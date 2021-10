Sword Art Online, in che ordine guardare tutti gli anime compresi gli spinoff

Nessuna serie è come Sword Art Online, sia in termini di numeri di vendite che di successo mediatico. La light novel di Kawahara è la più venduta al mondo e l'adattamento televisivo gode di numerose stagioni e persino qualche spin-off. Ma alla luce di tutte le serie animate in circolazione, qual è l'ordine corretto di visione della saga?

In attesa dell'uscita di Sword Art Online: Unital Ring, sequel di Alicization che probabilmente non vedremo prima del 2023, è il momento di fare un recap su tutte le serie animate in circolazione e ispirate alla celebre light novel.

Per chi fosse interessato a recuperare il franchise, dunque, la prima serie da vedere è proprio la stagione 1 di Sword Art Online, introduttiva ma allo stesso tempo fondamentale per permettervi di comprendere l'evoluzione del rapporto tra Asuna e Kirito. Qualora non ne abbiate avuto abbastanza dalla prima tranche di episodi, A-1 Pictures ha persino realizzato un film riassuntivo con scene inedite intitolato Sword Art Online: Extra Edition. In questo frangente si colloca anche Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, il film animato in uscita a breve e che adatterà la light novel omonima che scoperchia alcuni retroscena e dettagli appena accennati dalla serie originale, così come l'evolversi del rapporto tra i due protagonisti.

Segue la stagione 2 e, parallelamente, lo spin-off SAO Alternative: Gun Gale Online, dal momento che entrambi i titoli adattano una porzione di storia nel mondo virtuale GGO, seppur quest'ultimo totalmente sia slegato dalla trama originale. A quel punto, con l'avvicinarsi della terza stagione, intitolata "Alicization", è possibile visionare Sword Art Online: Ordinal Scale, il film originale e scritto personalmente dall'autore a cavallo tra le ultime due serie.

E voi, invece sfrutterete questo breve recap per recuperare la serie animata di SAO? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.