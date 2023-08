Sword Art Online: in che ordine guardare la serie anime e i film?

Se si parla del genere isekai è impossibile non citare Sword Art Online, anime acclamato in tutto il mondo che vede i protagonisti in un gioco di realtà virtuale, alternandola con la vita vera dei giocatori. Il franchise, nato dall'omonima light novel, ha prodotto serie e film ed è facile perdersi.

Dopo aver terminato l'intera opera, qui ci sono i migliori episodi di Sword Art Online, di cui bisogna fare assolutamente un rewatch!

Per i fan alle prime armi, senza dubbio è importante cominciare dalla prima stagione dell'opera, suddivisa nell'arco narrativo dedicato al gioco SAO e successivamente ad ALO, ALfheim Online.

Successivamente, sebbene sia uscito nel 2021, è consigliabile proseguire con il film SAO Progressive: Aria of a Starless Night, che racconta l'arco di Aincrad dal punto di vista di Asuna. Il lungometraggio racconta le sue difficoltà iniziali con il suo compagno di scuola Mito e il primo incontro con Kirito.

Il cortometraggio uscito pochi mesi dopo SAO: Extra Edition mostra invece il punto di vista di Kirito con nuovi contenuti inediti e una piccola ricapitolazione degli eventi di ALO. Solo a questo punto è possibile proseguire con la seconda stagione che mostra ben tre archi narrativi e il gioco Gun Gale Online.

Attenzione, perché la serie SAO Alternative: Gun Gale Online è uno spin-off che non rientra nella storia originale, per questo motivo può essere visto prima o dopo la serie ufficiale. Piuttosto, è meglio continuare con SAO: Ordinal Scale, il lungometraggio inedito nelle light novel, ma che vale assolutamente la pena guardare in quanto porta il franchise ad un livello superiore, con combattimenti in realtà aumentata.

La terza stagione di Sword Art Online è la più lunga della serie, anche qui con tre archi narrativi, pochi mesi dopo gli eventi di Ordinal Scale, con Kirito che ritorna in un mondo VR.

L'opera è disponibile per intero su Netflix, mentre il film SAO Progressive: Aria of a Starless Night e lo spin-off Gun Gale Online sono presenti sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.