Sword Art Online: ora è possibile acquistare la spada di Kirito, e neanche a caro prezzo

Nonostante in giro per il web non si parli più di Sword Art Online come qualche anno fa, il franchise continua ad essere uno dei titoli più proliferi al mondo nei riguardi dell'animazione nipponica. L'opera, infatti, oltre a numerosi episodi gode di uno dei fenomeni di merchandising più forti e ricchi a tema.

La spada di Kirito è da sempre oggetto di repliche, complice soprattutto un design accattivante dell'iconica lama nera. Premium Bandai, tuttavia, ha lavorato per tentare di costruire una PROPLICA adeguata della mitica "spada del cielo notturno", la stessa che tra l'altro titola l'episodio 20 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

Bandai, inoltre, per l'occasione ha rilasciato un trailer promozionale che mette in luce le caratteristiche della replica curata dalla compagnia, lo stesso che potete recuperare tra gli allegati in calce alla notizia. La spada è già preordinabile sul sito ufficiale al prezzo di 11.000 yen (87 euro al cambio attuale), una cifra tutto sommata onesta per una riproduzione in scala reale. La consegna, invece, è prevista per il mese di maggio 2021.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di dare un'occhiata allo speciale sulle spade più forti impugnate da Kirito, un breve riassunto su tutte quelle armi che hanno caratterizzato l'iconico spadaccino di Sword Art Online. E voi, invece, cosa ne pensate di questa replica della spada del cielo notturno, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.