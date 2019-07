Sword Art Online: la preview del decimo anniversario anticipa una gara virtuale

In occasione del decimo anniversario del franchise di Sword Art Online, si terrà un evento speciale di cui possiamo avere un assaggio tramite un trailer che mostra una gara virtuale di spade, resa possibile grazie alla tecnologia del motion capture.

I giocatori potranno quindi vestire i panni di Kirito ed Eugeo, per usare le loro abilità da spadaccini contro le orde di Goblin che li attaccheranno in tempo reale. Questa attrazione sarà disponibile solamente dal 12 al 28 agosto.

Per partecipare bisognerà essere estratti dopo aver inserito i dettagli richiesti sul sito ufficiale, nel periodo compreso fra il 24 luglio e il 28. I fortunati saranno annunciati il 30.

L'esibizione si terrà presso Akiba Square, al secondo piano del Palazzo UDX ad Akihabara. I biglietti costeranno 1,500 yen (circa 13 dollari), mentre un ticket speciale verrà venduto insieme all'esclusivo opuscolo al prezzo di 3,000 yen (27 dollari).

Il primo volume delle novel di Sword Art Online ha fatto il suo debutto in Giappone nel 2009. Oltre alla serie animata, i lavori di Kawahara hanno ispirato un adattamento manga, lo spin off Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online e diversi videogiochi.

Prossimamente è in arrivo un poster per il decimo anniversario del franchise. Un sondaggio ha rivelato i personaggi preferiti dell'harem di Kirito.