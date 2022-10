Sword Art Online: Progressive Aria of a Starless Night è disponibile su Prime Video

La vita della brillante Asuna Yuuki viene stravolta quando, su consiglio di una sua cara amica, partecipa al lancio di un VRMMORPG ambientato in un mondo prettamente fantasy. Ha così inizio la storia raccontata nel film Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night disponibile tra le novità anime di ottobre 2022 su Amazon Prime Video.

Concepita come un approfondimento degli eventi raccontati nei primi romanzi dal punto di vista di Kirito, la serie Progressive cambia prospettiva, donando il ruolo di protagonista ad Asuna Yuuki. Desiderosa di fuggire dalla madre, troppo esigente e severa, e dalla monotonia della sua vita, Asuna entra a far parte del mondo di Aincrad, solo per scoprire, come il resto dei giocatori, che si tratta di un piano elaborato dal Game Master, Kayaba Akihiko, per attirare persone e lasciarle a combattere per la propria vita nel mondo da lui creato.

Infatti, se si viene sconfitti e si muore nel gioco, si muore anche nella realtà. L’unica via d’uscita è arrivare all’ultimo piano della fortezza volante e sconfiggere il boss al suo interno. Un obiettivo che porta Asuna a conoscere Kirito, beta testare del gioco che si ritrova ora nella stessa situazione degli altri giocatori. Insieme i due saranno protagonisti di scoperte e avventure a dir poco spettacolari, che proseguiranno nel sequel, Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Dark Dusk, in arrivo in Giappone il 22 ottobre 2022.