Sword Art Online Progressive: ecco la copertina e la data d'uscita del settimo volume

Continua la pubblicazione di Sword Art Online Progressive, la serie di light novel di Reki Kawahara che approfondisce ulteriormente gli eventi narrati nell'arco narrativo di Aincrad. Vediamo insieme la cover del nuovo volume.

Il reboot di Sword Art Online riporta i lettori all'interno del VRMMORPG in cui sono stati intrappolati numerosi giocatori, come viene narrato nei primi due volumi dell'opera originale. Grazie al nuovo racconto è possibile un ulteriore approfondimento dei protagonisti e degli eventi accaduti durante i due anni in cui i personaggi hanno scalato piano per piano l'imponente castello volante ideato da Akihiko Kayaba.

Tra le importanti rivelazioni che si possono leggere in Sword Art Online Progressive vi sono le cause che hanno portato Kirito ad innamorarsi di Asuna. Ora la storia dei due spadaccini proseguirà con un nuovo settimo volume, la cui pubblicazione è prevista per il giorno 10 Marzo 2021.

Tramite il Tweet riportato al termine di questa news possiamo osservare la copertina del nuovo numero sulla quale notiamo in primo piano Asuna ed alle sue spalle Argo, la venditrice di informazioni, ed il ben noto protagonista della serie.

Ricordo inoltre che il reboot riceverà presto un adattamento animato, tramite il quale avremo la possibilità di seguire la storia di Aincrad dal punto di vista della vicecomandante dei Knights of Blood, e che la fase di doppiaggio di Sword Art Online Progressive è già terminata.

Cosa ne penasate della nuova copertina? Fatecelo sapere con un commento.