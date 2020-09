Sword Art Online: Progressive, di cosa parla e quando esce l'attesissimo 'reboot' di SAO

Pochi giorni fa è stato mostrato a sorpresa il primo trailer di Sword Art Online Progressive, un nuovo anime ambientato nell'universo di SAO. Sin dalla pubblicazione del teaser, i fan si sono domandati di cosa parlasse, esattamente, la nuova serie, e se il suo arrivo avrebbe rallentato la produzione della serie principale. Facciamo chiarezza.

Sword Art Online è una serie di romanzi composta, al momento, da 24 Volumi. L'autore Reki Kawahara pubblica mediamente due Volumi l'anno, e l'adattamento anime ha trasposto gli eventi raccontati nei primi 18. A differenza della serie di light novel, l'anime può anche contare sulla presenza di materiale originale, tra cui spicca la pellicola del 2017 Sword Art Online: Ordinal Scale.

Il materiale originale è necessario per due ragioni: innanzitutto per capitalizzare il successo dell'anime, ed in secondo luogo per consentire all'autore di avere più tempo per produrre materiale ufficiale. Con 18 Volumi adattati, l'anime deve solamente trasporre altri due archi narrativi - Moon Cradle e Unital Ring - prima di raggiungere la controparte cartacea.

Sword Art Online Progressive è una seconda serie di light novel scritta da Kawahara, estremamente apprezzata poiché incentrata unicamente sul primo arco narrativo di SAO: quello di Aincrad. Nella serie anime ufficiale, la scalata dei 75 piani di Aincrad è raccontata in appena 14 episodi, con la presenza di molti time skip. In Progressive, invece, la scalata viene raccontata minuziosamente, Volume per Volume.

Nella serie di light novel principale le vicende di Aincrad vengono raccontate in poco più di due Volumi, mentre in Progressive dopo ben sei Volumi pubblicati (in circa otto anni) ci troviamo ancora la sesto piano. Kirito, inoltre, non è più l'unico protagonista, visto che il suo punto di vista viene spesso alternato con quello di Asuna. Nella serie anime, dunque, possiamo aspettarci di vivere principalmente le vicende dalla prospettiva della ragazza. Tutti gli avvenimenti raccontati in Progressive sono quindi canonici, e più che un "reboot" possiamo definirlo come un "retelling" del primo arco narrativo.

Per quanto riguarda la data di uscita, il primo trailer indica il 6 novembre 2022. Nella serie di Kawahara, il 6 novembre 2022 è la data in cui vengono aperti ufficialmente i server di SAO, dunque non è chiaro se lo studio voglia far coincidere l'uscita dell'anime con la data in questione o se si tratta solamente di un modo per ricordare all'audience che le vicende saranno nuovamente ambientate ad Aincrad. Considerando che probabilmente passerà un po' più del previsto prima che potremo ricongiungerci con Kirito, Asuna ed Alice, è molto più probabile che Progressive veda la luce nella seconda metà del 2021.

Tutto chiaro adesso?