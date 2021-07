Sword Art Online Progressive ha una data d'uscita: ecco la key visual ufficiale

Il conto alla rovescia è finalmente partito per fare ritorno ad Aincard, il castello volante di SAO. A-1 Pictures sta infatti lavorando al film Sword Art Online: Progressive, adattamento cinematografico della prima parte dell'omonima light novel che va a scoperchiare alcuni dettagli appena accennati dalla prima stagione.

Le ultime informazioni sulla pellicola sono risalenti agli Anime Japan 2021 di marzo, quando A-1 Pictures rivelò il nuovo trailer promozionale. Sono serviti un paio di mesi per tornare a parlare del film, in particolare durante il festival di Aniplex dove lo staff ha mostrato al pubblico la key visual ufficiale di Sword Art Online Progressive, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Ma l'elemento più importante è sicuramente la data d'uscita, finalmente confermata dalla produzione. Salvo imprevisti, dunque, la prima parte dell'adattamento intitolato "Aria of a Starless Night" approderà sul grande schermo in Giappone il prossimo 30 ottobre. Non sappiamo se arriverà in seguito anche da noi in Italia, ma è lecito aspettarsi un interessamento da parte di Dynit e Nexo Digital visti i precedenti.

E voi, invece, siete interessati a questo progetto in attesa di aggiornamenti su Sword Art Online: Unital Ring? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.