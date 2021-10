Sword Art Online Progressive, la dichiarazione dal POV di Asuna nell'ultimo trailer

Sword Art Online Progressive è il titolo del nuovo film ispirato alla celebre saga di Reki Kawahara che debutterà a breve in Giappone. Le aspettative dei fan sono alle stelle poiché la pellicola racconterà retroscena sul primo arco narrativo mai svelati dalla serie originale.

Ci vorrà del tempo ancora per Sword Art Online: Unital Ring, la nuova stagione dell'anime che sicuramente non arriverà tanto a breve. L'autore sta ancora lavorando alla saga in questione nella light novel dedicata e non ci sono ancora i presupposti per una fine imminente dell'arco narrativo. Ad ogni modo, da domani sarà disponibile in Giappone la proiezione di Progressive - Aria of a Starless Night, la prima parte in grande schermo dell'adattamento anime della light novel spin-off.

Per l'occasione A-1 Picutres ha inoltre mostrato al pubblico un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in apertura, che ritaglia una scena della pellicola con la dichiarazione del Game Master al popolo di Sword Art Online, il tutto dalla prospettiva di Asuna. Non sappiamo ancora se il lungometraggio arriverà o meno anche in Italia, tuttavia dati i precedenti non è da escludersi un approdo del film magari nella classica formula evento.

