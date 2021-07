Sword Art Online Progressive: il film anime si mostra in due trailer e character visual

Chiusa la storia di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld su VVVVID lo scorso anno, i personaggi di Asuna e Kirito hanno temporaneamente salutato gli spettatori. È stato tuttavia programmato subito il loro ritorno con Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night.

Il sito ufficiale dell'anime di Sword Art Online ha inserito il terzo teaser trailer del film Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night in due versioni, una da trenta secondi e un'altra da quindici secondi. I trailer - visibili in alto e in basso alla notizia in entrambe le versioni - riportano Asuna e Kirito nel mondo virtuale, confermando inoltre nelle scene finali la data di uscita del lungometraggio, prevista per il 30 ottobre 2021 in Giappone.

Sul sito però sono apparse anche delle visual dei tre personaggi principali con i loro abiti da gioco ovvero Kirito e Asuna, i due protagonisti storici, più Mito, che sarà doppiata da Inori Minase. Le immagini sono visibili in basso. Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night sarà diretto da Ayako Kawano allo studio A-1 Pictures, mentre Kento Toya si è occupato del character design. Manca ormai poco all'uscita e la produzione è a buon punto con il doppiaggio di Sword Art Online Progressive già concluso da qualche mese.